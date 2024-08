La deuxième fois seulement depuis... 2010 : mauvaise surprise pour les Diables Rouges en Premier League

Pour la deuxième fois depuis 2010 seulement, aucun belge n'est présent dans l'équipe-type de l'année, en Angleterre.

Ce mardi soir, les prix PFA du joueur de l'année, du meilleur jeune de l'année et de l'équipe de l'année en Premier League étaient décernés, à Manchester.

Au rayons des espoirs, c'est Cole Palmer qui a remporté les lauriers. Le prix du joueur de l'année est, quant à lui, revenu à Phil Foden, champion pour la quatrième fois consécutive avec City.

Aucun Belge dans l'équipe de l'année en Angleterre, Phil Foden remporte les lauriers

Concernant l'équipe de l'année, une mauvaise surprise, toutefois attendue, pour les Belges. Aucun Diable ne fait partie de l'équipe de l'année.

Une première depuis 2019 (Kévin De Bruyne en faisait partie en 2020, 2021, 2022 et 2023, mais a été blessé pendant tout le début de la saison dernière) et la deuxième fois seulement depuis... 2010 ! Thomas Vermaelen, Vincent Kompany, Eden Hazard, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Romelu Lukaku en ont notamment fait partie.