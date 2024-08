Deux cibles qui évoluent outre-Atlantique proches de rejoindre la JPL

D'après le gourou du marché des transferts Fabrizio Romano, Genk serait sur le point de recruter l'Américain Kayden Pierre.

Le latéral droit de 21 ans évolue en MLS, au club de Kansas City, et a fait ses débuts au plus haut niveau nord-américain en 2022 avec 19 apparitions cette saison-là. La saison dernière a été entachée par quelques blessures, avant un retour aux affaires au début de ce mois. Le voilà proche de la Belgique et du Limbourg

Het Belang van Limburg évoque également que le Racing suivrait Yaimar Medina de près. Il s'agit d'un arrière gauche équatorien de 19 ans qui peut également jouer en tant que milieu gauche.

Ce dernier évolue actuellement à Independiente, le club où Genk avait déjà recruté Angelo Preciado, ce qui pourrait faire pencher la balance, vu l'historique de transactions entre les deux clubs.

