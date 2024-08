Hein a toujours raison ! Personne n'a cru au choix de Vanhaezebrouck, et pourtant...

Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé après le transfert d'Omri Gandelman à Gand ? Le chef du scouting du club, Samuel Cardenas, avait déclaré qu'il s'agissait "d'un transfert de Vanhaezebrouck". Cardenas est parti depuis longtemps, tandis que Gandelman...

Samuel Cardenas et son équipe avaient examiné les qualités de Gandelman et avaient constaté qu'il lui manquait ce dont Gand avait besoin : de la vitesse et de la technique au milieu de terrain. Hein Vanhaezebrouck avait alors affiché son fameux sourire narquois.

Il n'a pas recruté Gandelman pour construire ou distribuer le jeu. Non, il cherchait un milieu de terrain capable de s'infiltrer et aider le compartiment offensif. Pour construire le jeu, il avait Sven Kums et Julien De Sart. Mais quelqu'un qui pouvait se faufiler entre les lignes et semer le chaos ? Non, ça n'existait pas, à la Ghelamco Arena.

Sven Kums en parlait très bien, le week-end dernier. "Omri est, en réalité, un attaquant. Il sait où se placer et il y est au bon moment. Quand le ballon arrive dans la surface, il a toujours une occasion. C'est une qualité précieuse", a déclaré le maître à jouer.

Cuypers était aussi un transfert signé Hein

Un an après son arrivée, Gandelman a marqué 17 buts en 51 matchs. Au cours des 7 derniers mois, il en a inscrit 15. De nombreux attaquants de clubs de haut niveau en Belgique ne peuvent pas se vanter de tels chiffres. Donnez-lui de la liberté et ne le positionnez pas en tant que milieu de terrain défensif, et vous aurez une arme redoutable.

Ce joueur israélien de 1,88 m sait en effet se positionner comme personne d'autre. Et il attire toujours un joueur hors de sa position, permettant ainsi aux autres d'avoir la liberté de donner un centre ou une passe.

Vanhaezebrouck l'avait remarqué lorsqu'il jouait encore au Maccabi Netanya. On l'aime ou pas, mais Hein a souvent raison. Il y a un an, le club voulait encore recruter Thomas Henry, mais Hein n'en voulait pas.

Concernant Hugo Cuypers, on n'était pas non plus très enthousiaste, à Gand, mais Vanhaezebrouck a persisté. Tactiquement, il est peut-être l'un des meilleurs entraîneurs à avoir jamais sévi en Belgique. En tout cas, il sait ce dont il a besoin et quelles qualités complémentaires sont nécessaires dans son équipe.