Le Club de Bruges est en colère et considère...la Pro League comme grand responsable

Le Club de Bruges a encore un peu de temps pour retrouver la forme avant de se lancer en Ligue des champions. Mais après, ce sera à nouveau un programme infernal. Avec de grands matchs en milieu de semaine.

Il semblait depuis longtemps que nous allions enfin obtenir un autre format. Avec moins de matchs pour les équipes du top. Le calendrier est en effet surchargé. La Jupiler Pro League a été la première à commencer cet été, a à peine une trêve hivernale et se prolonge jusqu'à fin mai.

Quarante matchs de championnat, de coupe et de matches européens. Le Club pourrait bientôt facilement atteindre la barre des 55 matches. Et ils veulent se montrer en Europe. Ce calendrier est donc plus une barrière qu'un obstacle pour eux.

"C'est très inquiétant", a déclaré le CEO du Club Bob Madou dans HUMO cette semaine. "Le fait que nous n'ayons pas réussi à dégager plus d'espace dans le calendrier est néfaste pour la qualité de notre football, nos chances en Europe et la valeur de nos joueurs", a-t-il souligné.

Le Club n'est pas trop exigeant. Ils veulent juste jouer moins de matchs, peu importe le format. Ils ont toujours été favorables à la suppression des play-offs, mais ils ont aussi compris qu'ils n'allaient pas réussir à les faire disparaître.

La Pro League doit changer

Mais la Pro League n'est pas un organe facile pour obtenir quelque chose. Chacun a son propre agenda. Les grands clubs, les clubs moyens et les petits clubs... chacun regarde son propre portefeuille et ses intérêts.

Le président Bart Verhaeghe est profondément dérangé par le fait que personne ne veut participer à une histoire qu'il estime être dans l'intérêt général du football belge. Il n'est pas du genre à rester sur place à piétiner.

Ils continueront à œuvrer pour le changement et ont trouvé des alliés dans cette démarche. Mais l'essentiel est qu'il faut changer le fonctionnement lourd de la Pro League. Reste à voir s'ils trouveront une solution...