Le FC Liège a fait son maximum : Eric Deflandre connaît sa sanction définitive après son exclusion face à Eupen

Exclu face à Eupen après avoir protesté la décision de Simon Bourdeaud'hui, Eric Deflandre a vu sa sanction réduite, ce vendredi. L'entraîneur adjoint du RFC Liège ne devrait finalement manquer "que" les trois prochains matchs.

Le RFC Liège a connu une entame de saison difficile, avec une défaite concédée sur sa pelouse face à l'AS Eupen, 0-3.

En fin de première période, l'arbitre Simon Bourdeaud'hui a accordé un second penalty aux Pandas, quelques minutes après celui inscrit par Renaud Emond. Une décision qui n'avait pas plu à Deflandre. Averti une première fois, l'adjoint Sang & Marine avait alors montré son écran à l'arbitre principal, ce qui lui avait valu une exclusion.

En première instance, le Conseil disciplinaire avait prononcé une suspension de deux matchs contre Eric Deflandre. Une suspension qui révoquait un sursis de deux autres matchs, datant de la saison dernière.

Légère réduction de peine pour Eric Deflandre

Allé en appel, le RFC Liège a obtenu gain de cause et a fait légèrement baisser la sanction de son T2. De deux matchs fermes, elle est passée à un match, plus un avec sursis. Eric Deflandre ne manquera donc pas les quatre, mais bien les trois prochains matchs des Sang & Marine, en ajoutant le sursis du précédent exercice.

"Le RFCL réaffirme sa volonté de prôner le respect des arbitres tant par ses joueurs et membres du staff que par les supporters. Une communication interne adéquate sera menée à cet effet " a indiqué Pierre François dans le communiqué du club.