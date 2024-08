🎥 L'anecdote amusante de Max Verstappen sur sa dernière rencontre avec Kevin De Bruyne : "Je sais que tu supportes United, mais..."

Comme tout le monde, les meilleurs footballeurs du monde apprécient se rendre aux plus grands événements sportifs. C'était donc l'affluence, une fois de plus, à Spa-Francorchamps, pour le Grand-Prix de Formule 1, fin juillet.

Considéré par beaucoup comme le plus beau circuit du Monde, le tracé de la Province de Liège a accueilli plusieurs stars du Monde du football, mais pas seulement.

Parmi les invités de marque, on retrouvait Kevin De Bruyne, en très bonne relation avec le triple champion du Monde, Max Verstappen. Sur sa chaîne Twitch, le pilote néerlandais a d'ailleurs livré une anecdote amusante sur sa rencontre avec le Diable Rouge, à Spa.

"Il est venu à Spa et on a pris une photo ensemble, on se connait un petit peu. Il avait amené un maillot de lui et m'a dit 'je sais que tu es un supporter de Manchester United, mais j'espère que c'est ok."

"Bien sûr ! Je n'ai rien contre un maillot de toi, je m'en fous d'où tu joues", lui a répondu Max Verstappen. Un échange sympa, qui témoigne du respect entre les deux hommes. Un respect qui va bien plus loin que le nom de l'écurie, ou du club de football.

Max: "It was the same with Kevin (De Bruyne) actually, he came to Spa, took a picture, we chatted a bit, and he handed me a shirt of his and he's like: 'i know you're an united fan, but i hope this is ok!'



"And i'm like, ofcourse!" pic.twitter.com/Dv0F8ppbGe