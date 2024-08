Timmy Simons et Westerlo ont perdu deux points contre Louvain : "Avez-vous déjà joué sur un tel terrain ?"

Westerlo n'a pas pu l'emporter contre Louvain, ce samedi soir. L'entraîneur campinois, Timmy Simons, a souligné qu'il était difficile de produire du football sur un terrain inondé par de fortes pluies.

"Nous avons bien commencé la rencontre, nous avons eu le contrôle pendant la première demi-heure et méritions un but" analysait Timmy Simons après la rencontre. "Après le premier but, OHL a rééquilibré le match."

"En seconde période, il était plus difficile pour nous de trouver des occasions nettes. Nous en avons eu quelques-unes avec Griffin Yow et Matija Frigan. C'est des moments qu'il faut saisir pour gagner le match."

Timmy Simons peut vivre avec ce match nul. D'autant qu'en fin de rencontre, N'dri a trouvé le poteau et aurait pu offrir les trois points aux Louvanistes. "Je pense que le partage est mérité. Mes joueurs ont montré l'intensité nécessaire. Ils ont travaillé dur jusqu'à la dernière seconde, je ne peux pas blâmer mes joueurs."

Un terrain qui n'a pas facilité la tâche des joueurs de Timmy Simons

Une seconde période difficile, pour les deux équipes. De fortes pluies ont complètement inondé le terrain et ont rendu la pratique du football assez compliquée.

"Avez ces averses, ce n'était pas facile de maintenir le rythme de la rencontre. Avez-vous déjà joué sur un terrain si inondé ? Ce n'est pas simple. On doit être un petit peu plus précis dans le dernier tiers du terrain, comme c'est le cas depuis le début de saison."