Wout Faes vers un départ surprise en cette fin de mercato ? "Il n'est pas content de sa situation..."

Wout Faes est progressivement devenu un joueur important sur plusieurs tableaux. Malgré les critiques, il est désormais l'un des piliers des Diables Rouges sous Domenico Tedesco.

Il l'est également en club, à Leicester City. La saison dernière, il a joué 46 rencontres, toutes en tant que titulaire, cumulant plus de 4000 minutes de jeu.

L'ancien du RSC Anderlecht, du KV Ostende et du Stade de Reims a ainsi été l'un des acteurs majeurs de la remontée des Foxes en Premier League.

Cependant, il pourrait quitter Leicester d'ici la fin de ce mercato estival. Comme l'explique le journaliste belge Sacha Tavolieri, Faes ne serait pas heureux de sa situation en club.

Il ne veut pas jouer à gauche de la défense et serait surpris du manque de renforts de la part de Leicester dans ce mercato. Un départ est donc possible cet été.

