📷 L'Union Saint-Gilloise présente son troisième maillot, à la couleur étonnante

Le troisième jeu de maillots de l'Union Saint-Gilloise a été dévoilé. Il est de couleur totalement noire.

"When the lights go off" : c'est le slogan qui accompagnait la révélation du nouveau jeu de maillots de l'Union Saint-Gilloise. Un maillot "third" dévoilé ce mardi, et qui est entièrement noir, en contraste avec les maillots jaune & bleu et blanc que portent les Unionistes dans leurs première et deuxième tenues.

Ce maillot est dédié à une bonne cause : la lutte contre le sansabrisme et l'aide aux sans-abris à Bruxelles, révèle le club. Mille exemplaires de ce troisième maillot seront mis en vente, ce jeudi lors de l'entraînement ouvert (14h) puis ce dimanche contre le RSC Anderlecht.

Si des maillots ne sont pas vendus après ces deux dates, plus d'informations suivront concernant la vente en ligne. On peut supposer que dimanche, les joueurs de la RUSG porteront ce maillot noir plutôt que leur habituel maillot home jaune et bleu.