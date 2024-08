Vincent Kompany et le Bayern vont devoir se retourner : un cible de choix se dirige vers un autre géant européen !

Pour remplacer Hiroki Ito, recrue blessée dès le début de la préparation, le Bayern Munich s'était positionné sur Jonathan Tah, champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen. Le Barça vient cependant de se mettre dans la course, et part avec une longueur d'avance...

Hiroki Ito était la première recrue estivale du Bayern Munich, la première recrue de l'ère Kompany en Bavière. Mais rapidement, le défenseur central venu de Stuttgart s'est blessé et va manquer de nombreux mois de compétition.

Pour le remplacer, les Bavarois ont rapidement pensé à Jonathan Tah, récent champion d'Allemagne avec le Bayer Leverkusen. Un accord personnel avait d'ailleurs été trouvé entre le Bayern et le joueur.

Cependant, le Rekordmeister, qui avait proposé une indemnité de vingt millions d'euros, n'a jamais réussi à convaincre Leverkusen. Et sachant ça, un autre concurrent de taille vient de se mettre dans la course.

Jonathan Tah vers le Barça plutôt qu'au Bayern

Selon le Mundo Deportivo, le FC Barcelone se serait fortement rapproché de l'international allemand ces derniers jours, et serait confiant à l'idée de le recruter. Le club espagnol a perdu Andreas Christensen, victime d'une rupture du tendon d'achille, jusqu'au mois de janvier, et sont sur le point de voir partir Eric Garcia. De plus, Hansi Flick a bien connu Jonathan Tah avec la Mannschaft.

Le Bayer espère trente millions, mais le Barça espère pouvoir faire diminuer légèrement le prix après les négociations. Les Catalans soupçonnent le champion allemand de ne pas vouloir vendre à un concurrent, même s'il reçoit plus d'argent. Dans ce cas, Vincent Kompany et le Bayern devront se trouver une autre cible...