La vente des gros salaires se poursuit à Eupen : Boris Lambert va rejoindre Peter Maes et plusieurs anciens de Pro League

L'AS Eupen et Willem II ont trouvé un accord pour Boris Lambert. Le milieu de terrain va signer un contrat de quatre ans aux Pays-Bas.

Relégué en Challenger Pro League au terme de la saison dernière, l'AS Eupen ne vit pas une période facile sur le plan financier et doit se séparer de ses plus gros salaires.

Gary Magnée a donc été vendu au Cercle de Bruges pour une indemnité de 700.000, lui qui était évalué à près du double, tandis que Boris Lambert va également quitter les Pandas.

Boris Lambert va rejoindre Willem II et Peter Maes

Auteur d'une saison décevante lors du défunt exercice, le milieu de terrain faisait partie des plus gros salaires de l'équipe, au Kehrweg, et a donc reçu son bon de sortie, au contraire des joueurs les plus talentueux, mais moins bien rémunérés, et presque forcés de rester de l'est du pays.

Selon nos sources, l'information ne tardera pas à être officielle, le joueur de 24 ans va rester en deuxième division, mais rejoindre les Pays-Bas et le club de Willem II entraîné par un certain Peter Maes, dans le cadre d'un transfert définitif à faible indemnité.

Boris Lambert va signer un contrat de quatre ans, et retrouver plusieurs anciens visages connus de Pro League, comme Thomas Didillon, Mickael Tirpan, Cisse Sandra et Kyan Vaesen.