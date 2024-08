Chelsea - La Gantoise pour commencer, l'Union directement sous pression, Anderlecht devra monter en puissance : les calendriers européens sont connus !

Un peu plus tôt, l'UEFA a dévoilé le calendrier du Club de Bruges en Ligue des Champions. Ce soir, c'est le programme de l'Europa League et de la Conférence League qui est tombé.

Anderlecht commencera son aventure européenne à domicile contre Ferencvaros le 25 septembre. Le 3 octobre, le match à l'extérieur contre Real Sociedad est prévu. Le 24 du même mois, les Mauves accueilleront Ludogorets.

Le 7 novembre, Anderlecht se rend en Lettonie pour affronter le RFS. Le 28 novembre, le match à domicile contre le FC Porto est au programme. En décembre, Anderlecht ne joue qu'un seul match européen : le 12, en déplacement à Prague face au Slavia.

Le 23 janvier, le Sporting se rendra pour la deuxième fois en République Tchèque, cette fois pour jouer contre le Viktoria Plzen. Anderlecht terminera le 30 janvier à domicile contre Hoffenheim.

L'Union débutera directement par le déplacement le plus difficile : le 26 septembre, elle se rendra dans l'enfer de Fenerbahçe. Une semaine plus tard, les Bruxellois reçoivent Bodo/Glimt. Le 24 octobre, le match à l'extérieur contre Midtjylland est au programme. Le 7 octobre, les Unionistes jouent à domicile contre l'AS Roma.

