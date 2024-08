Riemer confronté à un choix difficile, les supporters n'en peuvent plus : "Il cherche sa meilleure forme..."

Le public d'Anderlecht s'est retourné contre l'un de ses anciens chouchous. Yari Verschaeren a perdu beaucoup de crédibilité. Le meneur de jeu cherche toujours à retrouver son meilleur niveau après sa grave blessure.

Moment frappant au Lotto Park. Après un peu plus d'un quart d'heure à peine, les fans ont déjà commencé à réclamer Théo Leoni. Ce n'était pas nécessairement pour critiquer Verschaeren, mais tout le monde voit que le milieu de terrain d'Anderlecht ne fonctionne pas. Et c'est alors que les regards se tournent vers "The Kid".

En interne aussi, ils se rendent bien compte que le niveau de Verschaeren doit s'élever, car il doit faire tourner l'équipe. À son poste, on attend de lui qu'il distribue des passes décisives et qu'il joue vers l'avant. Mais Verschaeren opte trop souvent pour la solution sûre.

"Le niveau de Yari est en progression, mais il doit encore travailler pour devenir la meilleure version de lui-même. Nous le savons et nous y travaillons", a déclaré Brian Riemer à ce sujet.

Cependant, la patience des supporters a ses limites et chaque geste manqué, chaque passe prudente de Verschaeren peut être celle de trop. Ils veulent voir Leoni à sa place. Celui-ci s'entend également mieux avec Stroeykens, c'est évident.

Leander Dendoncker pourrait résoudre beaucoup de problèmes, en amenant un peu plus d'impact et de propreté qu'un Rits à côté de ses pompes. De quoi, enfin, libérer Yari Verschaeren ?