Rik de Mil garde confiance après la débâcle de Charleroi : "Cette équipe était la meilleure contre Anderlecht"

Coup dur pour Rik de Mil et Charleroi, après un début de saison très intéressant. Les Zèbres devront se reprendre contre le Beerschot, après la trêve.

Charleroi a donné beaucoup trop de cadeaux à Malines, et a payé le tarif. "Donner un penalty en taclant dans la surface n'est pas intelligent. On doit être plus malin, c'est aussi simple que ça. Être plus intelligent, faire moins d'erreurs, c'est capital" estimait Rik de Mil en conférence de presse.

Les Zèbres ont commis beaucoup trop d'erreurs derrière les casernes, mais ce n'est pas dû à leur position de troisième à l'aube de la rencontre. "Nous n'avions eu absolument aucun stress quant à notre position. Nous n'en avons même pas parlé. Ce dont nous parlons, c'est de savoir comment nous améliorer de semaine en semaine."

Rik de Mil garde la confiance à Charleroi

"Nous voulons défendre comme nous l'avons fait à l'Union, et jouer au football comme nous l'avons fait contre Courtrai et Saint-Trond. Après ce déplacement difficile à Malines, l'idée est de donner moins d'occasions. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, que Malines était la meilleure équipe contre Anderlecht."

"Il est difficile d'expliquer pourquoi on commet des erreurs. C'est aussi trop facile de se reposer sur la jeunesse de l'équipe. Le football ce n'est pas seulement bien jouer, c'est aussi garder sa cage inviolée et marquer des points. Mais ce n'est pas parce que des erreurs sont commises dans le football qu'il y a obligatoirement un but."