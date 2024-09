Une erreur de Sinan Bolat coûte cher, mais Westerlo ne panique pas pour autant après sa mauvaise série

Westerlo semblait se diriger vers un match nul vendredi soir à la Cegeka Arena. Mais dix minutes avant la fin, Sinan Bolat a mal repoussé un centre et Genk a finalement marqué le but de la victoire.

"C'était un match avec peu d'occasions. Genk s'est créé quelques opportunités, mais a aussi été plusieurs fois hors-jeu. C'est dommage que nous n'ayons pas pu ramener un point de Genk", a réagi le gardien de Westerlo, Sinan Bolat, à la fin du match.

Bolat n'a pas été exempt de reproches sur le seul but de la partie. Genk a eu un coup franc aux abords du grand rectangle. Il s'agissait d'un ballon que le gardien aurait pu capter, mais il l'a relâché et le but limbourgeois s'en est suivi.

"Je pense que j'étais bien dans le match. C'est dommage que j'aie relâché ce ballon et que nous n'ayons pas été assez vifs sur ce deuxième ballon, mais tout commence par moi. Je ne vais pas me cacher."

L'impressionnante série de 9 points sur 9 avec laquelle les Campinois ont commencé la saison est maintenant suivie par un décevant 1 sur 9. Ainsi, la sensation de début de saison s'est quelque peu estompée avant la trêve internationale.

"Il n'y a pas de problème. Nous avons maintenant une trêve internationale et c'est bien pour nous de remettre les choses en ordre. Nous avons bien commencé la saison et nous jouons bien, c'est juste dommage que nous ne ramenions pas de point à la maison", conclut Bolat.