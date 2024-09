Le dernier coup du mercato... en attendant Moris ? Le Standard pourrait avoir trouvé son ultime attaquant

Le Standard aimerait encore s'offrir un attaquant rapide et mobile pour compléter son compartiment offensif, et son noyau. Les Rouches sont en discussion avec un avant-centre nigérian, qui évolue en MLS.

Après l'arrivée de Mohamed Badamosi, attaquant de 1.96m qui est venu concurrencer Grejohn Kyei, le Standard cherche encore un attaquant plus petit et mobile, pour suppléer Soufiane Benjdida et conclure peut-être son mercato, sauf si l'échange entre Arnaud Bodart et Anthony Moris voit bel et bien le jour.

Avec un budget très limité et en prenant en compte 777 Partners qui ne veut plus mettre le moindre euro à disposition pour le mercato, les Rouches cherchent, évidemment, un joueur libre, ou un prêt.

Le Standard pourrait recruter Ibrahim Sunusi en prêt avec option d'achat

C'est vers la deuxième solution que se dirige le Matricule 16. Selon nos informations, les Rouches sont bel et bien en contact avec Ibrahim Sunusi, attaquant nigérien évoluant au CF Montréal, en MLS.

L'avant-centre de 21 ans, international espoirs avec le Nigéria, a inscrit sept buts et délivré une passe décisive en 26 matchs, aux États-Unis. Le Standard et Montréal cherchent actuellement une solution, pour un prêt assorti d'une option d'achat. L'opération n'est qu'au stade des discussions, pour le moment, mais devra être réglée avant le 6 septembre, date de clôture du mercato en Belgique.