OFFICIEL : Un premier entraîneur limogé en Pro League, son remplaçant déjà connu ?

Christian Lattanzio (52) est le premier entraîneur à être limogé cette saison en Jupiler Pro League. Saint-Trond a décidé de mettre fin à sa collaboration avec l'entraîneur italien après un début de saison décevant.

Après le départ de quelques piliers tels que Suzuki, Koita, Smets, Delorge, Bocat et Steuckers, Christian Lattanzio était confronté à un défi de taille : celui de permettre à Saint-Trond de performer aussi bien que la saison dernière, où le club a terminé à une honorable neuvième place.

Cependant, le début de la saison actuelle a été tout sauf positif. Après six matchs, Saint-Trond n'a toujours pas remporté la moindre victoire, a encaissé quinze buts et se retrouve, avec seulement trois points sur les six premiers matchs, avant-dernier du classement.

OFFICIEL : STVV se sépare de Christian Lattanzio

En tant que remplaçant, il est très probable qu'un visage familier soit nommé : Felice Mazzu (58 ans), qui a déjà de l'expérience auprès de plusieurs grands clubs belges.

La direction du club semble maintenant placer ses espoirs en Felice Mazzu, qui a travaillé à l'Union, à Anderlecht, à Genk et à Charleroi. Mazzu avait dû laisser sa place l'année dernière à Rik De Mil à la tête de Charleroi, qui avait réussi à maintenir le club en première division à l'issue des Play-downs.

Les discussions concernant les détails de la nomination de Mazzu sont déjà en cours à Saint-Trond, y compris les membres du staff qu'il pourrait potentiellement nommer. Les prochains jours nous diront si les négociations aboutiront avec succès.