Quitter la Bundesliga, mauvaise idée pour un Diable quand on connaît Tedesco ?

Arne Engels a pris une décision cet été : quitter la Bundesliga et Augsbourg, où il était bien installé, pour rejoindre le Celtic Glasgow. Un transfert prestigieux mais est-ce le bon choix pour le développement de sa carrière, notamment internationale ?

Arne Engels avait déjà surpris son monde en rejoignant, très jeune, le FC Augsbourg en Bundesliga. Lui qui était l'un des piliers du Club NXT et qu'on pensait voir bien vite en équipe A a préféré aller jouer le maintien en Allemagne, au risque de brûler les étapes et de disparaître dans l'anonymat de la D2 allemande si Augsbourg descendait.

"Je n'avais pas les perspectives à court terme que j'espérais à Bruges, et quand j'ai eu cette opportunité de signer à Augsbourg, ça me paraissait logique. Je crois qu'a posteriori, on peut dire que c'était le bon choix", déclare Engels en conférence de presse ce mardi à Tubize.

Indéniablement : le jeune milieu de terrain s'est imposé en Allemagne, Augsbourg s'est maintenu et Arne Engels cumule, à 20 ans seulement, 51 matchs de Bundesliga (pour 3 buts et 9 passes décisives). Un statut qui lui a valu de taper dans l'oeil de Domenico Tedesco.

Quitter l'Allemagne pour l'Ecosse, mauvaise idée ?

S'il n'avait pas encore eu l'occasion d'évoluer en équipe A, Engels était en effet "réserviste" avant l'Euro 2024 et a pu en découvrir l'atmosphère et les entraînements. Un signe fort : Tedesco compte sur lui, et sa polyvalence (il peut jouer au poste peu fourni d'arrière latéral) est un avantage.

© photonews

Mais cet été, le médian d'Augsbourg a fait un choix : celui de rejoindre le Celtic Glasgow. Les champions d'Ecosse ont mis 11 millions d'euros sur la table et on imagine donc que le modeste club allemand n'était pas contre son départ, mais Engels semble sûr de lui. "Je vais jouer pour des trophées, désormais. Je jouerai la Ligue des Champions, je me montrerai beaucoup plus", affirme-t-il.

"Les supporters du Celtic Glasgow sont également incroyables. Pouvoir jouer le Old Firm contre les Rangers était déjà une opportunité incroyable", se réjouit Arne Engels, qui a en effet pu faire ses débuts écossais ce week-end dans ce classique légendaire qu'est le derby de Glasgow.

Mais s'il aura en effet l'opportunité de jouer la C1 (il y croisera d'ailleurs... le Club de Bruges, à sa grande joie), Arne Engels a-t-il pour autant fait le bon choix ? Qu'il demande à Nicolas Raskin, pas forcément satisfait de l'évolution de sa carrière - notamment internationale - depuis qu'il a opté pour les Rangers.

Le niveau du championnat écossais est très loin de celui de la Bundesliga, et Tedesco a un faible pour cette dernière. Une bonne saison de plus à Augsbourg, qui plus est, et le top allemand aurait peut-être fini par frapper à la porte d'Arne Engels. L'avenir nous dira si cette décision était la bonne...