Le maître à jouer de Malines se lance... en politique : "Est-ce que mes buts vont me rapporter des voix ?"

Dans 40 jours, nous voterons à nouveau pour les élections communales et provinciales. Et le maître à jouer du KV Malines, Nikola Storm, va figurer sur une liste politique pour la première fois.

Nikola Storm fait ses premiers pas en politique locale. Le maître à jouer du KV Malines compte déjà trois buts depuis le début de la saison. "Est-ce qu'ils vont me donner des voix ? Si je m'étais présenté à Malines, ça aurait pu être le cas" s'amusait Storm après la large victoire du KaVé face à Charleroi, dimanche.

Le joueur de 29 ans est revenu sur les raisons de son nouvel engagement. "C'est quelque chose auquel j'ai pensé il n'y a pas très longtemps. Je viens de Maldegem, j'aime être là-bas. C'est juste un petit coup de pouce. Je serai sur la liste du parti Ons Dorp. C'est un nouveau parti qui vient tout juste d'être créé" ajoute celui qui connaît très bien l'échevin des sports et chef du parti.

"Nous nous concentrons principalement sur l'environnement scolaire, la sécurité routière. Ça fait du bien d'aider. Je me suis dit que j'allais m'impliquer et voir ce que ça donne." Malgré sa renommée locale, Storm ne sera pas la tête de liste. "Pas pour l'instant, mais on ne sait pas ce qu'il se passera dans le futur" rigole-t-il.

Pendant plusieurs années, Nikola Storm va donc jongler entre vie de footballeur et vie de personnalité politique. "Ce sera une période chargée, mais c'est bien d'inclure quelque chose d'extérieur au football. Au niveau national, ce ne sera, de toute manière, pas pour le moment. Au niveau municipal, je sais ce qui est le mieux pour ma région, donc je veux y contribuer."

Rik De Mil est également originaire de Maldegem et pourrait donc peut-être voter pour Storm. Ce qui serait amusant, quelques semaines après que le joueur de Malines ait été l'homme du match, avec un doublé, contre les Carolos.