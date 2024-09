Les Diablotins préparent idéalement leur déplacement au Kazakhstan...en écrasant une équipe de Pro League !

Les Diables Rouges joueront deux rencontres de Ligue des Nations, les 6 et 9 septembre prochains - face à Israel puis face à l'Equipe de France.

Plusieurs jeunes joueurs n'ont pas été repris par Domenico Tedesco pour ces deux matchs. Heureusement, ils ont pu se consoler par une sélection en U21.

Les Diablotins de Gill Swerts joueront ainsi une rencontre de qualification pour le prochain Euro le 10 septembre en déplacement au Kazakhstan.

Pour se préparer, les Diablotins ont profité de la trêve internationale pour jouer un match amical ce jeudi face au Beerschot, qui évolue en Pro League.

Les jeunes belges se sont imposés sur le large score de 5-1. Les buts côté U21 ont été marqués par Vermant (x2), Fofana, Baeten et Sandra.

🤝 Good game for our #U21 in a friendly against Beerschot. pic.twitter.com/UiUMrpKKrR