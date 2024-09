Très bonne nouvelle pour l'Union : un taulier en défense poursuit son retour en forme !

L'Union Saint-Gilloise a connu un début de saison assez compliqué, entre départs de plusieurs joueurs importants et résultats en dents de scie.

L'une des causes de cette méforme était sans conteste le nombre de blessés en défense centrale. Sébastien Pocognoli a même dû y aligner Charles Vanhoutte.

Comme le laissait pressentir le match de la précédente journée face au RSC Anderlecht (0-0), l'arrière-garde unioniste récupère progressivement un taulier.

il s'agit de Christian Burgess. Le défenseur anglais était absent depuis le début de la saison suite à une blessure au pied. Il était de retour sur le banc contre Anderlecht.

Ce mercredi, l'Union a remporté une rencontrre amicale face au Roda JC Kerkrade (3-2). Avec Burgess de retour sur le terrain. L'Union joue son prochain match le 15 septembre face à l'Antwerp.

Yesterday we went into the international break with a victory over @RodaJCKerkrade (3-2). 🤝