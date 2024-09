Kylian Mbappé va affronter la Belgique sur fond de polémique : "Soit il ment, soit il est bête"

Kylian Mbappé retrouve le public français durant cette trêve internationale, avec deux matchs à domicile. Quelques mois après son départ du PSG, il arrive entouré de polémique.

Kylian Mbappé semble ne plus vraiment être l'enfant chéri du public français. Après une dernière saison compliquée au PSG, un départ en forme de brouille avec son club et un Euro 2024 complètement raté, le nouvel attaquant du Real Madrid revient cette semaine en France poursuivi par la critique.

Non seulement ses débuts au Real ont été laborieux, mais en plus, Kylian Mbappé réclame encore 55 millions d'euros à son ancien club qui l'a pourtant laissé partir libre à la fin de son contrat au Paris Saint-Germain. Et le match des Bleus face à l'Italie se déroule ce soir... au Parc des Princes.

Mais cette situation laisse le capitaine de l'Equipe de France totalement froid, à l'en croire. "Les critiques, je ne m'en préoccupe pas. Je viens, je joue, j'essaie de faire de mon mieux... Ce que les gens pensent, je m'en fiche", avait ainsi lancé Mbappé en conférence de presse ce jeudi soir.

Des propos qui ne passent pas en France. Ainsi, Daniel Riolo, célèbre polémiste du paysage médiatique français, s'en est virulemment pris à Kylian Mbappé. "C'est simple, soit il ment, soit il est bête. Il a une attitude déplorable", lâche Riolo sur RMC Sport.

"C'est un joueur qui bénéficie des services des argences de com' les plus prestigieuses de Paris (...) tu ne peux pas dire que tu ne te soucies pas de ton image, ou alors tu n'as rien compris à ce qui se passe autour de toi. C'est une attitude de petite racaille", conclut le polémiste français.

La tension risque d'être à son comble ce soir pour France-Italie, et si les choses ne se calment pas entre Mbappé et son public, elles risquent d'être toujours d'actualité lundi à Lyon face à la Belgique.