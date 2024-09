🎥 L'Excelsior Virton écarte l'Union et poursuit son sans-faute

En déplacement dans la capitale, l'Excel espérait poursuivre son début de saison en boulet de canon.

Déjà un match au sommet à l'occasion de la troisième journée de D1 ACFF entre Virton et l'Union SG II.

L'Excelsior se déplaçait à Bruxelles en leader après son six sur six, tandis que les Unionistes étaient juste derrière leur adversaire du soir au classement, avec quatre points sur six au compteur.

Dans une partie qui se jouait sur terrain synthétique, le meilleur buteur du championnat Cristian Makate ouvrait rapidement le score pour les Bruxellois, profitant d'une mauvaise relance de la défense gaumaise.

Illiasse Errahmouni égalisait à la demi-heure de jeu, bien servi par Benkahlouche. Le coup franc direct de Maxime Guillaume en fin de match (80e) offrait la victoire à Virton, qui résistait bien aux assauts bruxellois de la fin de partie, pour prolonger sa série de trois victoires en autant de rencontres et ainsi conslider son siège de leader.