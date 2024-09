La Belgique a une revanche à prendre contre la France, mais... : "La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain"

Arthur Theate a pris la place de Jan Vertonghen, au centre de la défense des Diables, avant de retrouver le côté gauche après la montée de Zeno Debast. Le nouveau joueur de Frankfurt doit encore trouver des automatismes avec son nouveau "voisin" sur le terrain, Wout Faes.

Les Diables ont assuré l'essentiel, vendredi soir, en s'imposant à Debrecen, contre Israël, dans une ambiance très particulière, sans supporters. "C'est toujours bien de commencer par une victoire. L'ambiance était bizarre, ça faisait longtemps. On a marqué des buts, on aurait pu en marquer plus, concéder un de plus aussi. Les trois points, c'est le principal" assurait Arthur Theate au micro de RTL Sports après la partie.

Après ce succès, la Belgique prendra la route de Lyon pour retrouver l'Équipe de France au Groupama Stadium. "Quand on voit le dernier match à l'Euro.. On est dehors parce que c'est la phase à élimination directe, mais on n'était pas très inquiet, parce qu'on avait joué 80 minutes contre la France et ça pouvait tourner de notre côté."

"La France, c'est une grande nation. L'Italie aussi. Ils nous ont sorti à l'Euro, à nous de prouver qu'on va prendre notre revanche. On va essayer de faire le maximum, mais par rapport à ce soir et leur défaite contre l'Italie, la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Ils ont un noyau énorme, beaucoup de qualités, on verra ce qu'on peut faire dans une ambiance très différente."

Arthur Theate, l'avenir de la sélection en défense centrale

Comme pressenti, le nouveau joueur de Frankfurt était le remplaçant désigné de Jan Vertonghen, au centre de la défense. Theate y a évolué aux côtés de Wout Faes, avant de retrouver le côté gauche lors de la montée de Zeno Debast. Devant lui, l'ancien Rennais avait un Julien Duranville qui n'a pas hésité à exploiter la dynamite qu'il a dans les jambes, dès sa montée au jeu.

"J'ai toujours joué à gauche avec les Diables, ici, je suis en central. Il y a des automatismes à prendre avec Wout. Ça ne viendra pas en un jour, mais je pense que notre match a été bon. Quand je suis passé à gauche, j'avais Julien devant moi. Un joueur très talentueux, qui va nous faire beaucoup de bien dans les années à venir."