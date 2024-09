"Je vais vous dire un secret : il sera le meilleur joueur de JPL"

Deux joueurs d'Israël actifs lors de cette Ligue des Nations évoluent dans notre Jupiler Pro League.

Retenus dans la sélection d'Israël pour ces deux premières journées de Ligue des Nations, Omri Gandelman et Anan Khalaili évoluent dans notre JPL.

Le premier cité fait déjà les beaux jours de La Gantoise, le second a rejoint l'Union mais connaît un début de saison plus timide. Ran Ben Simon, l'entraîneur israélien, a pourtant très confiance en Khalaili, et il croit beaucoup en ses qualités.

Une grande confiance dans le potentiel de l'Unioniste

Avec trois apparitions et un rôle surtout de remplaçant en six rencontres du côté du Parc Duden, ce dernier ne connait pas un début de saison aisé, comme le constate également son sélectionneur : "Je sais que Khalaili n'a pas encore gagné sa place à l'Union", a déclaré Ben Shimon au Nieuwsblad.

L'entraîneur israélien garde pourtant une grande confiance en son joueur et croit en son potentiel : "Je vais vous dire un secret : il sera le meilleur joueur de Jupiler Pro League. Ne le répétez pas trop souvent et surtout soyez patients", ponctue le sélectionneur.

Les deux joueurs actifs en JPL tenteront d'enregistrer leur premiers points dans cette Ligue des Nations avec Israël, demain face à l'Italie.