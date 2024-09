Polémique en Angleterre malgré la victoire : le coach intérimaire n'a pas chanté l'hymne, il se défend !

Lee Carsley est au cœur d'une grosse polémique en Angleterre. Le sélectionneur de l'Angleterre, qui succède à Gareth Southgate, n'a pas chanté l'hymne national anglais.

C'était un "derby" (pas exactement , cela dit, l'Irlande n'était pas Britannique) sous tension ce samedi à Dublin entre l'Irlande et l'Angleterre. Les Three Lions se sont imposés (0-2) face à leur voisin, et sur le terrain déjà, un joueur a fait polémique.

En effet, Declan Rice a inscrit le premier but de l'Angleterre et a dès lors déclenché la colère du public irlandais. Rice est en effet anglo-irlandais et a porté les couleurs de l'équipe nationale d'Irlande en catégories de jeunes... et même en équipe A, à trois reprises.

Rice avait ensuite changé de sélection et opté pour l'Angleterre, n'ayant joué que des matchs amicaux pour l'Irlande. Le public dublinois ne lui a pas pardonné.

Mais l'autre homme sous le feu des critiques est Lee Carsley, et cette fois de la part du public anglais. Le sélectionneur ad interim de l'Angleterre s'est en effet fait remarquer en ne chantant pas l'hymne national anglais.

Carsley plus irlandais qu'anglais ?

Rien de neuf pour l'entraîneur de 50 ans, qui était déjà sélectionneur des Espoirs auparavant. "Je n'ai jamais chanté l'hymne national. Je respecte totalement les deux hymnes, et je respecte l'avis de chacun. Ça ne me fait pas me sentir moins impliqué pour autant", assure Carsley.

Car s'il est né à Birmingham et a fait toute sa carrière en Angleterre, Lee Carsley était bel et bien international irlandais (40 sélections). En arrivant au stade, il s'est d'ailleurs... trompé de banc, se dirigeant vers le banc de l'équipe d'Irlande.

Contexte particulier donc pour ses grands débuts à la tête de l'Angleterre, puisqu'il a retrouvé son ancienne sélection. Lee Carsley n'a pas chanté l'hymne irlandais, bien sûr, mais le public anglais n'a pas apprécié qu'il ignore le God Save the King. Le Daily Mail précise que cela ne devrait avoir aucune influence sur le choix de la fédération de continuer avec lui ou pas.