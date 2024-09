Un Diable forfait pour le choc face à la France !

Les Diables Rouges préparent le choc de demain face à la France.

Maxim De Cuyper a quitté l'effectif de Domenico Tedesco en raison d'une gêne au ischio-jambiers, comme annoncé sur le compte des Diables Rouges sur X.

Le Brugeois figurait dans le onze de départ contre Israël, mais Domenico Tedesco ne pourra pas faire appel à l'arrière gauche, forfait donc pour le choc face à nos voisins.

Les Diables avaient un dernier entraînement prévu ce matin à Debrecen, avant de s'envoler en direction de la France. Ils prendront leurs quartiers à Lyon, où se jouera le choc de demain.

Debast à la place du Brugeois ?

Zeno Debast avait remplacé Maxim De Cuyper contre Israël, ce dernier sera donc peut-être l'option choisie par Tedesco pour faire face aux Bleus.

Amadou Onana et le sélectionneur national et s'adresseront à la presse plus tard, en cette veille de deuxième journée de la Ligue des Nations pour la Belgique. Ce dernier en dira certainement plus sur l'absence du Brugeois.

Secoués par des tensions de vestiaire et un coach mis sous pression suite à la défaite contre l'Italie, les Bleus auront besoin d'une victoire contre la Belgique afin de calmer la tempête, et de se relancer dans ce groupe de Nations League.