Le public français hue copieusement plusieurs joueurs, dont Mbappé... mais aussi Didier Deschamps !

La France joue à domicile, mais pour certains joueurs, l'atmosphère semble plutôt hostile. Le Groupama Stadium est (peu) rempli de supporters lyonnais qui ont visiblement une dent contre certains.

Délocaliser une rencontre d'équipe nationale est toujours à double tranchant. Si cela permet à des supporters de tout le pays de voir leur sélection, dans un pays comme la France, cela s'accompagne aussi d'une bonne dose de régionalisme.

Ainsi, le Groupama Stadium est très probablement rempli en bonne majorité ce lundi de supporters de l'Olympique Lyonnais, et cela a pu se ressentir au moment de l'annonce par le speaker des noms des joueurs.

Le premier à être massivement hué a été Matteo Guendouzi, ancien de l'OM rival, dont le nom n'a absolument pas scandé par le public mais agoni de sifflets et de huées. Quelques autres joueurs y ont un peu eu droit, notamment le Parisien Randal Kolo Muani.

Bradley Barcola, qui a quitté l'OL très jeune pour rejoindre le PSG, a été particulièrement ciblé également. Ousmane Dembélé n'a pas été très bien reçu non plus, mais c'est le traitement d'un joueur sur le banc qui s'est avéré saisissant.

Kylian Mbappé, capitaine des Bleus et véritable star du football français, laissé au repos ce soir, a en effet été copieusement sifflé et hué à l'annonce de son nom. Reste à savoir si c'est pour son statut d'ancienne idole du PSG, ou si la personnalité de Mbappé et ses propos récents ont retourné le public français contre lui.

Enfin, Didier Deschamps n'a pas été épargné lui non plus. Le sélectionneur est sous le feu des critiques ces derniers mois en Equipe de France et en avait même parlé en conférence de presse. Mais il ne faut bien sûr pas oublier le statut d'icône de l'OM de Deschamps, qui joue aussi dans cette réaction.