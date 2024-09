En France, la victoire contre la Belgique a apaisé les tensions : "On n'a pas été inquiétés..."

La France s'est imposée sans trop de problèmes face à la Belgique ce lundi (2-0). Une victoire qui fait du bien.

On parle beaucoup actuellement du climat en Belgique autour de l'équipe nationale. Les Diables Rouges ne parviennent pas à développer un jeu satisfaisant.

Ce qui a eu le chic d'agacer une nouvelle fois le capitaine Kevin De Bruyne. Le joueur de Manchester City était en effet très frustré après la rencontre.

Mais en France, le climat n'était pas non plus au beau fixe avant ce match. Kylian Mbappé avait mis le feu aux poudres, de même que Mike Maignan, qui n'avait pas nié des tensions dans le vestiaire.

Finalement, cette victoire face à la Belgique a eu comme effet d'apaiser tout cela. "On est passés à côté contre l’Italie pour plein de raisons, il fallait juste faire une autocritique, remettre des choses en marche, notamment dans l’intensité. Je pense qu’on l’a mieux fait", a déclaré Jules Koundé au micro de TF1.

"On n’a pas été inquiétés. Mais je pense qu’il fallait se parler, se dire les choses. On avait confiance en la réponse du groupe. On n’était pas très inquiets. Il fallait se dire les choses, j’avais confiance dans la réponse du groupe. On restait sur deux défaites d’affilée, il fallait absolument gagner ce match pour la confiance, pour les supporters qui font le déplacement."