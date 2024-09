"L'écart entre les deux équipes était trop important" : Guillaume Gillet inquiet après la défaite de la Belgique en France

La Belgique a une nouvelle fois déçu ce lundi face à la France. Guillaume Gillet n'a pas tardé à réagir !

Guillaume Gillet, ancien Diable Rouge, n'a pas caché son inquiétude après la défaite de la Belgique face à la France...

"C’est très inquiétant. On a vu ce soir ce qui ressemble à l’équipe type que Domenico Tedesco a en tête et on a vraiment vécu une soirée catastrophique, si ce n’est les 15 premières minutes, qui n’étaient qu’une façade", déclare le Liégeois dans l'émission Complètement Foot.

L'ancien joueur d'Anderlecht ne mâche pas ses mots : "C’est inquiétant, car on ne voit pas les solutions à disposition pour améliorer le jeu de l’équipe belge. L’écart entre les deux équipes était trop important."

Wout Faes a fait ce qu'il a pu, Tedesco déçoit encore

Gillet a également livré son analyse de la prestation défensive de la Belgique ce lundi : "Pour moi, Faes est quand même celui qui a tenu un peu la baraque en première mi-temps. Mais les trois autres, je les ai trouvés vraiment très fébriles."

Gillet n'a pas manqué de souligner le manque de créativité tactique : "On peut proposer une alternative avec deux attaquants. Tedesco l'avait tenté durant l’Euro. Mais aujourd’hui, a-t-il tenté quelque chose ? Non, rien du tout. On a commencé le match et on l’a terminé de la même manière. Il n’y a pas eu de révolte pour contrer le plan de la France."