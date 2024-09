🎥 "Je ne t'ai pas demandé de parler de tes derniers matchs" : quand Julien Cazarre se paie Eden Hazard après France - Belgique

Eden Hazard a vécu un mercredi soir animé, lors d'un match de charité. Il a été sifflé par le stade du RC Lens, après être passé au micro d'un certain Julien Cazarre qui, comme à son habitude, n'a pas fait dans la dentelle.

Eden Hazard était de retour sur un terrain de football, ce mercredi. L'ancien Diable Rouge a foulé la pelouse du stade du RC Lens lors d'une rencontre caritative avec plusieurs grandes personnalités du monde du football, mais pas seulement.

Une rencontre lors de laquelle l'ancien Lillois, buteur en fin de partie et auteur d'une passe décisive, a été... sifflé par les supporters Lensois, en raison de son passé au LOSC, club plus que jamais rival des Sang & Or, dans le nord du pays.

Julien Cazarre n'a pas manqué de chambrer Eden Hazard

Mercredi soir, Eden Hazard s'est aussi retrouvé au micro du journaliste-humoriste Julien Cazarre qui, comme à son habitude, n'a pas fait dans la dentelle. Les questions concernaient évidemment les Diables, battus 2-0 par la France, lundi à Lyon.

"Ce que j'ai pensé du match ? Vingt bonnes premières minutes, puis le néant total", lance Hazard, avant de se faire charrier par Cazarre. "Je ne t'ai pas demandé de parler de tes derniers matchs à toi, mais de l'équipe de Belgique contre la France" s'amuse l'animateur que les joueurs et anciens joueurs de Ligue 1, qui le connaissent bien, ont pris l'habitude de prendre au second degré.

"Vous êtes sympas, vous nous laissez gagner tout le temps, on vous aime bien. Mais pourquoi vous faites ça ?", relance Cazarre avant la rencontre. "Je ne sais pas, je ne joue plus, il faut leur demander. J'ai tout essayé pour gagner contre la France, je ne pouvais pas faire plus" a répondu Hazard, avant de s'assurer de ne pas commettre de bévue sur le reste de l'interview.