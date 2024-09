Taureau d'Or, une envie de vente du Cercle, un gros intérêt venu de l'étranger : mais pourquoi Kevin Denkey est-il encore en Jupiler Pro League ?

Meilleur buteur du championnat la saison dernière, Kevin Denkey est, à la surprise générale, toujours un joueur du Cercle de Bruges. Pourtant, l'intérêt ne manquait pas.

C'est peut-être le scénario le plus surprenant de l'été, en Jupiler Pro League. Kevin Denkey est toujours au Cercle de Bruges, après une saison pharamineuse et l'intérêt de plusieurs clubs européens.

Le Togolais de 23 ans avait évidemment l'idée de quitter le championnat belge, mais c'était également de l'envie du Cercle, qui voulait profiter de sa saison canon pour réaliser le plus gros transfert sortant de son histoire, et de très loin. Mais alors, qu'est-ce que Denkey fait encore en Venise du Nord ?

Le départ de Kevin Denkey devrait arriver en janvier

Dans un entretien accordé au Nieuwsblad, Rembert Vromant, le directeur technique des Groen & Zwart, a répondu à cette question. "Il y a eu beaucoup de rapprochements, beaucoup de discussions, et nous étions proches, à plusieurs reprises, d'un beau transfert qui aurait rendu toutes les parties heureuses. Mais finalement, ça ne s'est pas fait."

"On a toujours pensé qu'il partirait, même pendant la dernière semaine du mercato. Il n'y a cependant pas d'inquiétude, car un second mercato arrive bientôt et nous examinerons tout à nouveau. L'intérêt reçu nous donne confiance pour la fenêtre hivernale."

Évalué à 16 millions d'euros grâce à son titre de "Taureau d'Or" acquis la saison dernière, Denkey a commencé sa saison sur un rythme moins élevé. Il a inscrit trois buts et deux passes décisives, alors que le Cercle a déjà disputé 11 matchs officiels cette saison, scène européenne comprise. Aura-t-il encore la même valeur, dans quatre mois ?