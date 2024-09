Les grands débuts... face à Lucas Stassin pour Matias Fernandez-Pardo à Lille ? "Il a reçu de nombreuses offres pendant l'été"

Recrue surprise du LOSC, en fin de mercato, Matias Fernandez-Pardo pourrait faire ses débuts en Ligue 1 face à l'AS Saint-Etienne, ce vendredi soir. En conférence de presse, son nouveau président, Olivier Létang, s'est exprimé sur son retour chez les Dogues.

On ne s'attendait pas spécialement à ce qu'il quitte La Gantoise dès cet été. Après avoir disputé moins de trente matchs professionnels et avoir réalisé des Play-Offs 2 tonitruants, Matias Fernandez-Pardo a rejoint le LOSC contre la coquette somme de dix millions d'euros.

Le joueur de 19 ans avait clairement l'embarras du choix. Ses prestations en fin de saison dernière, alors qu'il réalisait seulement son éclosion dans le monde professionnel, lui ont procuré l'intérêt de nombreuses formations européennes, comme en parlait le président Lillois, Olivier Létang, en conférence de presse, ce jeudi.

"Il avait de très nombreuses sollicitations. Hoffenheim était intéressé, mais il y avait aussi des clubs allemands plus huppés, ainsi que des formations anglaises et italiennes. La Gantoise avait déjà conclu des accords avec d'autres clubs, mais Matias voulait vraiment revenir au LOSC."

Matias Fernandez-Pardo et Thomas Meunier face à Lucas Stassin, ce vendredi soir en Ligue 1

Sur le banc lors de son premier match avec les Dogues, face au PSG, le nouveau coéquipier de Thomas Meunier pourrait faire ses débuts avec l'équipe première du LOSC ce vendredi soir, contre l'AS Saint-Etienne d'un certain Lucas Stassin.

"C'est un beau joueur, rapide, puissant et très bon techniquement, qui peut jouer presque partout sur le front de l'attaque. Avec Jonathan David et Mohamed Bayo, on a déjà deux attaquants de pointe. Mais Matias est une arme supplémentaire, un profil différent avec des qualités qu'on n'avait pas encore vraiment dans l'effectif" a conclu Olivier Létang.