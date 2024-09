Tedesco ne peut pas se permettre de voir De Bruyne claquer la porte : son plan pour apaiser la situation

Les réactions de Kevin De Bruyne à la suite de la défaite contre la France ont fait du bruit. Domenico Tedesco doit désormais recoller les pots cassés.

Les exercices de lecture labiale n'ont jamais eu autant la cote qu'après ce France - Belgique où Kevin De Bruyne semble dire "Ik stop, ik stop" à Franky Vercauteren. Il n'a ensuite pas fallu lire sur les lèvres pour entendre les reproches de KDB à ses coéquipiers.

La situation est explosive : De Bruyne est le capitaine de l'équipe mais doit surtout être notre maître à jouer, le dépositaire du jeu belge. Domenico Tedesco doit donc absolument apaiser la situation.

Plusieurs consultants et ancien entraîneurs ont alors préconisé une visite du sélectionneur à Manchester pour mettre de côté les points de frustration. Het Nieuwsblad explique cela n'a pas encore été fait, de manière calculée.

Prendre son temps...mais pas trop

Le quotidien affirme que Tedesco n'a délibérément pas parlé à son capitaine le lendemain du match, pas plus que Franky Vercauteren. Le but : ne pas discuter de tout cela à chaud et laisser les émotions retomber.

Mais le sélectionneur des Diables Rouges à tout de même l'intention de se rendre en Angleterre pour une entrevue avec le joueur de Manchester City, si le calendrier mancunien le permet. Il ne doit toutefois pas traîner : la situation doit être réglée avant début octobre et le déplacement en Italie.