Toujours sans club, Radja Nainggolan se remémore sa carrière : "Antonio Conte voulait que j'y aille avec lui, mais j'ai refusé"

Radja Nainggolan est toujours sans club. Pendant ce temps, l'ancien Diable Rouge fait le tour des plateaux de télévision et des émissions pour parler de sa carrière.

Le contrat de Radja Nainggolan avec le club indonésien du Bhayangkara FC n'a pas été prolongé. Le milieu de terrain (36 ans) espérait se trouver un nouveau port d'attache, cet été, mais ça n'a pas été le cas.

L'ancien Diable Rouge a donc du temps pour des interviews, des apparitions sur les plateaux de télévision et des passages sur divers podcasts. Récemment, en Italie, dans le podcast Gurulandia, il est revenu sur sa carrière et de belles anecdotes.

"Il y avait un entraîneur à la Roma, Eusebio Di Francesco, qui me faisait me sentir très important. C'était crucial pour moi. Mais un jour, il m'a dit qu'il n'avait plus de place pour me faire jouer."

"Je n'avais pas envie d'être traité de la sorte, j'ai donc décidé de partir. Si j'avais su qu'il serait licencié six mois plus tard, je serais plus que probablement resté."

Durant son passage dans la botte italienne, Nainggolan a aussi refusé un transfert, non sans mal. "Le meilleur entraîneur avec lequel j'ai travaillé est Luciano Spalletti, mais j'ai aussi une haute estime d'Antonio Conte. Il voulait me faire venir à Chelsea, mais j'ai refusé" a lancé Radja Nainggolan, sans s'étendre davantage sur les raisons de son refus.