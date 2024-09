🎥 Un Diable Rouge buteur à Celtic Park : une grande première...depuis Dedryck Boyata

Le Celtic s'est imposé 2-0 contre les Hearts of Midlothian. Arne Engels a mis les siens sur les rails en ouvrant le score.

La jeune carrière d'Arne Engels continue à évoluer de manière impressionnante. Parti de l'équipe U23 du Club de Bruges pour à peine 100 000 euros en janvier 2023, le milieu de terrain a été transféré au Celtic Glasgow pour 11 millions cet été.

Appelé par Domenico Tedesco lors du dernier rassemblement, le joueur de 20 ans a disputé ses premières minutes avec les Diables Rouges contre Israël. A Glasgow aussi, il commence à prendre du galon.

A peine arrivé en Ecosse, le voici déjà tireur attitré pour les penaltys. Pour son premier envoi des onze mètres, Engels ne s'est pas loupé avec une conclusion pleine de sang froid pour prendre le portier adverse tranquillement à contre-pied, alors que le score était toujours de 0-0 (51e).

Premier but avec le Celtic pour Arne Engels !!!! 🇧🇪🍀pic.twitter.com/SuhXNX6QlG — Prospect Belgium 🇧🇪 (@ProspectBelgium) September 14, 2024

Le Celtic à nouveau en mode rouleau-compresseur ?

Son équipe s'est finalement imposée 2-0, continuant son début de saison parfait avec un bilan de 15 points sur 15. Place désormais à la Ligue des Champions avec la réception du Slovan Bratislava. Le Celtic jouera notamment contre le Club de Bruges à la fin du mois de novembre.

Voir un Belge inscrire son nom au tableau de Celtic Park n'est pas monnaie courante. Avant Engels, Dedryck Boyata est le dernier à l'avoir fait, Jason Denayer a aussi scoré pour l'équipe de la capitale. N'oublions pas non plus Joos Valgaeren, un autre défenseur central, qui a joué à Glasgow au début du millénaire et y a inscrit dix buts.