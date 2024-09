🎥 Will Still fait le tour des réseaux sociaux suite à une déclaration en conférence de presse

Will Still a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec une déclaration en conférence de presse qui a fait sourire. Et ce n'est évidemment pas la première fois !

Auteur d'un bon début de saison avec Lens en Ligue 1, Will Still semble déjà bien intégré à son nouveau groupe.

Ce vendredi, une vidéo de l'entraîneur belge a fait le tour des réseaux sociaux après une conférence de presse. Un journaliste a fait remarquer à Will Still qu'on avait l'impression que l'équipe de Lens lui "ressemble déjà", avant de lui demander ce qu'il aimait dans son équipe. La réponse du coach belge, en souriant : "J'espère qu'elle ne me ressemble pas, parce que je ne suis pas le plus beau !"

- "On a l'impression que l'équipe vous ressemble déjà..."

- "J'espère qu'elle me ressemble pas parce que je suis pas le plus beau !" pic.twitter.com/p9odBcQokR — RMC Sport (@RMCsport) September 13, 2024

Will Still a l'habitude de faire le tour d'internet avec ses déclarations amusantes. Il avait notamment fait parler de lui en octobre 2023, lors d'un test micro où il avait dit qu'il aimait les frites.