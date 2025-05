Le KRC Genk a-t-il été à nouveau lésé contre l'Union ? Un ancien arbitre est très clair

Le KRC Genk n'a plus son destin entre ses mains, et le titre semble plus que compliqué à atteindre. Mais l'arbitrage est-il logiquement en leur défaveur ? L'ancien arbitre Serge Gumienny réagit.

Le titre semble de plus en plus hors de portée pour le KRC Genk après leur nouvelle défaite contre l'Union SG. Le jeu n'est tout simplement pas à la hauteur, mais l'arbitrage mérite également d'être remis en question, tant il semble ne pas favoriser les Limbourgeois lors de ces play-offs. En effet, Genk a concédé cinq penalties en cinq matchs, et nombreux ne sont pas ceux qui peuvent être qualifiés de totalement évidents. Même contre l'Union SG, la décision d'accorder un penalty reste sujette à débat. "Sur les images, on pouvait clairement voir que Niang était déjà en train de glisser avant qu'il n'y ait de contact avec El Ouahdi", a commenté l'ancien arbitre Serge Gumienny au micro du Belang van Limburg. "Je trouve aussi que le contact en lui-même était trop léger pour justifier un penalty. Il a placé son corps, mais il n'y avait pas grand-chose à reprocher à cette action. Pour moi, c’est un grand mystère que le VAR n’ait pas demandé à l’arbitre d’aller revoir l’image", poursuit-il. "Ce n'était peut-être pas une 'erreur claire et évidente', mais c’était tout de même une phase de jeu avec des conséquences potentiellement décisives pour la lutte pour le titre." Heureusement pour Genk, Mike Penders a réussi à arrêter le penalty, ce qui signifie que cette décision arbitrale n’a pas eu d'impact direct sur le score. Mais, la carte rouge infligée à Ibrahima Bangoura en seconde mi-temps a bien pesé lourd. L'attaquant a écopé d’un deuxième carton jaune, une décision qui, selon Gumienny, était sévère, même s'il exprime une plus grande compréhension à ce sujet. Cependant, il a relevé un manque de cohérence dans la gestion des fautes. "La faute de Van de Perre sur Kayembe était bien plus grave, mais il s’en est sorti sans carton. À ce niveau-là, je peux totalement comprendre la frustration de Fink."