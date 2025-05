Déjà la fin de Bilal El Khannouss à Leicester ? Plusieurs clubs seraient prêts à le recruter

Bilal El Khannouss restera-t-il à Leicester la saison prochaine ? Il y a beaucoup de chances que la réponse à cette question soit négative

Les Foxes sont descendus en EFL Championship (deuxième division anglaise), cette saison. Un véritable coup dur pour le club anglais qui va probablement perdre plusieurs de ses joueurs.

L'ancien joueur du KRC Genk pourrait bien en faire partie. Le milieu offensif est sous contrat jusqu'au 20 juin 2028, mais une clause libératoire estimée à 26 millions d'euros serait en vigueur selon le journaliste sportif belge, Sacha Tavolieri.

Le média CaughtOffSide rapporte que plusieurs clubs anglais seraient intéressés. Wolverhampton, Fulham, Newcastle United et Aston Villa suivraient de près sa situation.

Le joueur né en Belgique a pris part à la plupart des matchs de son équipe cette saison et son niveau de jeu a forcément intéressé de nombreux clubs. Plus d'informations concernant un potentiel transfert devraient certainement bientôt apparaître.

🦁🔵 Info #LCFC:

🇲🇦 The Foxes just set the price of the release clause for Bilal El Khannouss! Following Leicester City’s relegation to the Championship, club’s management will demand €26M to let go their Moroccan talent during the upcoming transfer window. #mercato… pic.twitter.com/WumqinnfOO