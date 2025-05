Un avenir prometteur : le frère d'une jeune pépite du football belge se voit remettre une récompense de prestige

Si Trey Ogunsuyi ne fait plus énormément parler de lui ces derniers temps avec l'équipe U21 de Sunderland (ndlr : son club a été éliminé en huitièmes de finale des play-offs de la Premier League 2 contre West Ham), son frère, lui, Liam, qui évolue en U13, est en pleine forme. Un prix lui a même été décerné !

En effet, le jeune talent, qui joue dans le même club, a reçu la récompense du meilleur jeune joueur de l'Académie pour la saison 2024/25. "Liam a relevé tous les défis et s'en est bien sorti. Il a suivi les traces de son frère aîné Trey Ogunsuyi, en réalisant des performances de haut niveau," raconte un responsable du club.

Les frères semblent promis à un beau futur, mais seul l'avenir nous dira si les deux parviendront à se démarquer au plus haut niveau. L'aîné serait même suivi de très près par Liverpool, rapportait le Daily Mail en décembre dernier.

Le frère cadet évolue avec les U13, mais a déjà eu l'opportunité de jouer avec les U16. Trey a, lui, déjà eu la possibilité de jouer avec l'équipe première de Sunderland. Il avait fait ses débuts lors d'un match de FA Cup contre Stoke City le 11 janvier dernier. Il avait alors disputé 9 minutes.

Following standout season at the Academy of Light, Liam Ogunsuyi is our Junior Player of the Season! 🌟👏 pic.twitter.com/wjrSmzTUql