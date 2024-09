Le Bayern retrouve la tête pour la première fois en un an : "Si on continue à jouer de cette manière..."

Le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée d'Holstein Kiel, ce samedi. Les Bavarois sont de retour en tête du championnat, mais Vincent Kompany ne veut pas encore trop y penser, pour le moment.

Le Bayern Munich n'a fait qu'une bouchée d'Holstein Kiel, ce samedi, dans le cadre de la troisième journée de Bundesliga. Un large succès qui a permis aux Bavarois de reprendre la tête du championnat pour la première fois depuis le mois de septembre 2023, et l'arrivée du Bayer Leverkusen au sommet. Un retour qui provoque l'enthousiasme en Bavière, mais que Vincent Kompany a tenu à relativiser, en conférence de presse.

"J'ai juste dit qu'après trois matchs, ce n'était pas important. Je sais, je sais que c'est toujours important pour le Bayern d'être en tête. Mais ça ne fait que trois matchs. On a joué un bon match. Et mardi (en Ligue des Champions, à domicile contre le Dinamo Zagreb), ça devra être bon aussi, et encore les prochains matchs. C'est juste comme ça que ça doit se passer", cite Bavière Report.

L'objectif de Vince the Prince est clair, mais il refuse, pour le moment, d'en parler. Kompany ne veut pas s'emballer, et prendra match par match, malgré le statut du Bayern et l'attente autour du club. "Si on continue à jouer de cette manière, peut-être, je dis bien peut-être... je ne veux même pas le dire, il faut juste continuer de cette manière."

Prolonger Musiala, l'autre sujet chaud de Kompany et le Bayern

Parce que pour avoir un Bayern en forme, cette saison, il faudra aussi pouvoir compter sur un Jamal Musiala en forme. Le jeune international allemand a encore inscrit un but et délivré une passe décisive ce week-end, et il est terriblement important pour Vincent Kompany. Toutefois, le Bayern ne veut pas qu'un joueur entre dans sa dernière année de contrat (l'actuel s'achève en 2026) et veut le prolonger.

"Nous allons nous asseoir avec lui. Je sais que ce sera un sujet de conversation majeur dans les prochaines semaines. Jamal sait ce qu'il doit au Bayern, et nous savons aussi ce que nous lui devons", répondait Kompany à ce sujet. Un sujet chaud au Bayern, car si Musiala ne trouve pas d'accord autour d'une prolongation au Bayern, il est possible de le voir quitter le club plus tôt que prévu.