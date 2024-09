Loin d'être le premier choix : le Bayern révèle pour la première fois les doutes qui entouraient l'arrivée de Kompany

Tout semble rouler pour Vincent Kompany au Bayern Munich. Bien que l'équipe soit encore en rodage, elle est la seule a compter le maximum de points.

Les premiers matchs de Ligue des Champions devraient nous en dire plus sur le réel niveau du Bayern en ce moment. Il n'empêche, l'équipe reste sur une victoire 1-6 et truste la tête du classement pour la première fois depuis plus d'un an.

La cote de popularité de Vincent Kompany grandissant petit à petit, la direction peut avouer publiquement les doute qui entouraient l'arrivée de Vince The Prince sans le déstabiliser. Car si les supporters ont été très surpris de le voir débarquer, les décideurs bavarois étaient eux aussi hésitants.

Le Bayern dans une situation délicate

Dans l'émission Doppelpass le directeur sportif Max Eberl a concédé que Kompany n'était pas le premier choix : "Julian Nagelsmann et Ralf Rangnick ont ​​décliné. Ils ne voulaient pas du poste. Nous avons de nouveau parlé avec Kompany. Il faut le dire : il était sur notre liste dès le départ, avec quinze entraîneurs".

Encore fallait-il sauter le pas : "La question était : est-ce que je présente à nos supporters un entraîneur qui n'a que trois ans et demi d'expérience en tant qu'entraîneur professionnel et qui a été relégué de la Premier League ? Cela pourrait être un point d’interrogation pour le Bayern. Au début, j'accordais trop d'importance à cette idée. Maintenant, cela m'agace".

Les Munichois ont finalement estimé que le jeu en valait la chandelle : "Je me suis dit : 'Allez, le destin t'apprendra, ce doit être lui'. Et nous sommes très heureux de le voir entraîner l'équipe" conclut-il.