Kevin De Bruyne n'est pas le seul à se plaindre : "Tout le monde en a marre"

La Ligue des Champions "new look" démarre cette semaine, avec son calendrier infernal. Alisson Becker, gardien de but de Liverpool, en a assez.

L'une des stars du football européen les plus ouvertement opposées aux calendriers infernaux qu'imposent l'UEFA et la FIFA, c'est bien sûr Kevin De Bruyne. Avant les rencontres de Ligue des Nations de ce mois de septembre, le Diable Rouge avait taclé les instances dirigeantes du football mondial, estimant que celles-ci ne pensaient qu'à l'argent (lire ici). Dans la foulée, Dayot Upamecano avait fait le même genre de déclaration lors de sa propre conférence de presse avant France-Belgique. Et maintenant, alors que la Champions League est de retour cette semaine, c'est le portier de Liverpool, Alisson Becker, qui s'est ouvertement plaint. "Personne ne demande aux joueurs ce qu'ils pensent de l'ajout de rencontres au calendrier. Peut-être que notre opinion n'a pas d'importance", s'interroge le Brésilien en conférence de presse avant Milan-Liverpool. "Mais ils savent bien ce que nous en pensons : tout le monde en a un peu marre", assène Alisson. "On comprend bien le point de vue de la FIFA, de l'UEFA, de la Premier League. Nous ne sommes pas idiots. Nous comprenons que les gens veulent plus de matchs". Liverpool pourrait disputer une soixantaine de matchs cette saison. "Ce serait bien que les responsables écoutent tout le monde, y compris les joueurs. Si vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas performer à votre meilleur niveau, or c'est mon meilleur niveau que je veux montrer", regrette Alisson Becker.





Suis AC Milan - Liverpool en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.