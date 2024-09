Le tacle appuyé de Kevin De Bruyne...à l'UEFA et la FIFA : "Ils s'en foutent ! C'est l'argent qui compte"

Kevin De Bruyne a rarement sa langue dans sa poche. Le capitaine des Diables Rouges s'en est cette fois-ci pris aux instances du football international.

Les Diables Rouges sont arrivés ce jeudi soir en Hongrie dans le cadre de la rencontre de la Ligue des Nations face à Israel. Un match qui arrive un mois après le début de la saison.

Kevin De Bruyne, qui évolue en Premier League, devra une nouvelle fois jouer un grand nombre de matchs cette saison. Ce dernier n'est en réalité qu'exponentiel, au vu des nouveaux formats de compétition mis en place par l'UEFA et la FIFA.

Le capitaine de la Belgique n'a pas hésité, en conférence de presse, à tacler les instances du football international. "Avec la Coupe du monde des clubs l’an prochain, il y aura trois semaines entre la finale et le début de la Premier League.

Trois semaines pour les vacances et la préparation… On approche les 80 matches par saison", a regretté le milieu de terrain de Manchester City.

"Il y a des syndicats, en Angleterre et ailleurs, qui ont essayé de faire changer les choses mais ce n’est pas possible. L’UEFA et la FIFA continuent dans cette voie. Pourquoi ? Ils s’en foutent. C’est l’argent qui parle", s'est-il ensuite insurgé.