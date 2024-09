Une soirée à rapidement oublier : Timothy Castagne fait perdre à Fulham la plus longue séance de tirs au but de l'histoire du football anglais

Alors que de nombreux Diables évoluent en Ligue des Champions, cette semaine, Timothy Castagne disputait son 1/16e de finale de Coupe de la Ligue, avec Fulham. Le joueur belge est devenu l'anti-héros des Cottagers, lors de la séance des tirs au but.

Pas de Ligue des Champions au programme pour Timothy Castagne et Fulham, qui disputaient leur 1/16e de finale de Coupe de la Ligue, face à Preston North End.

Une rencontre pour laquelle les Cottagers ont fait tourner face au 21e de Championship, même si Timothy Castagne était bien titulaire sur le côté droit de la défense.

Cette rencontre a connu son tournant lors de la séance de tirs au but, puisqu'aucune prolongation n'est prévue, en Coupe de la Ligue, en cas d'égalité après 90 minutes. Ce mardi soir, le score était de 1-1.

Malheureux Timothy Castagne avec Fulham, en Coupe de la ligue

La séance débute, et on comprend rapidement qu'elle sera longue. Les huit premiers penaltys de chaque équipe sont inscrits, et Castagne, sixième tireur, a bien marqué le sien.

Fulham rate son 9e penalty, Preston n'en profite pas et rate le sien également, puis tout le monde se remet à trouver le chemin des filets. Chaque équipe a tiré 16 (!) tirs au but, le score est de 15-15.

Revient alors Timothy Castagne... qui loupe sa deuxième tentative, le 33e penalty de cette séance. Cette fois, Preston en profite et rejoint les 1/8es de finale. Sale soirée pour le Diable Rouge, anti-héros de la plus longue séance de tirs au but de l'histoire du football professionnel anglais.