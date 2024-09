🎥 Après avoir pris de vitesse les défenses de Pro League, Norman Bassette fait trembler celle de Tottenham

Depuis cet été, Norman Bassette évoule à Coventry City. Il vient de se montrer décisif pour la première fois.

Allait-il revenir en Belgique ? Rester à Caen ? Le sort de Norman Bassette a été l'un des feuilletons de l'été. L'ancien attaquant de Malines a finalement été à Coventry City (une équipe de Championship) pour un peu moins de 3 millions d'euros.

Encore réserviste en championnat, le natif d'Arlon entretient son rythme en Carabao Cup, avec deux titularisations. Hier, cela lui a permis d'affronter Tottenham à l'occasion du troisième tour de la compétition.

Et l'attaquant belge a pris sa chance. Son centre millimétré a permis à son équipe d'ouvrir le score à l'heure de jeu. Malheureusement pour lui, ce qui s'annonçait comme la surprise de la soirée n'a pas été jusqu'au bout.

Quel assist de Norman Bassette pour donner l’avantage à Coventry face a Tottenham !!! pic.twitter.com/5OXFjkgz6q — Prospect Belgium ūüáßūüá™ (@ProspectBelgium) September 18, 2024

Les Spurs ont eu très chaud

Tottenham a réagi en faisant monter des joueurs de la trempe d'Heung-Min Son et de James Maddison. Cela a bien failli ne pas suffire : à trois minutes de la fin du temps règlementaire, Coventry menait toujours à la marque. Mais les Spurs ont fini par marquer deux buts dans le money time et complètement inverser la situation.

This Djed Spence career revival is gonna be soooo sweet pic.twitter.com/HjR470G70n — Micah (@thfcmicah) September 19, 2024

Une cruelle désillusion pour Bassette et les siens. Mais à titre personnel, le Gaumais a marqué des points et devrait grappiller de plus en plus de temps de jeu face aux rugueuses défenses de Championship.