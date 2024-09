Franjo Ivanovic revient sur les coulisses de son arrivée à l'Union : "J'ai entendu parler du club pour la première fois en hiver dernier"

Les deux rencontres disputées par Franjo Ivanovic depuis son arrivée à l'Union ne lui ont pas encore permis de trouver le chemin des filets. L'attaquant croate est revenu sur les coulisses de son transfert au Parc Duden, et sur la rumeur mentionnant un intérêt de l'Antwerp pendant l'été.

En fin de mois d'août, Franjo Ivanovic a quitté son pays natal et Rijeka, en Croatie, et s'est engagé à l'Union Saint-Gilloise. Dans une interview accordée à nos confrères de l'Avenir, l'attaquant de 20 ans est revenu sur les coulisses de son arrivée au Parc Duden.

"C'est en hiver dernier que j'ai entendu parler de l'Union pour la première fois. Mais ce n'est que cet été que le club a fait une offre concrète. Je l'ai acceptée, car ce transfert représente une belle étape dans ma carrière, sans faire un trop grand pas en avant."

Longuement passé par le centre de formation d'Augsburg, Ivanovic avait inscrit 16 buts et délivré 4 passes décisives en 51 rencontres avec Rijeka avant sa venue sur le sol belge.

"Le niveau est plus élevé ici qu'en Croatie, avec plus d'équipes de qualité, comme Anderlecht, Bruges, La Gantoise, Genk, l'Antwerp, l'Union,... Je sais aussi que le championnat peut être un bon tremplin et pouvoir jouer l'Europa League avec l'Union a fait pencher la balance."

L'Antwerp n'a pas manifesté d'intérêt pour moi"

Pendant l'été, il avait été écrit ici et là que Franjo Ivanovic jouissait aussi de l'intérêt de l'Antwerp. Ce n'était... qu'une erreur de la part de la presse croate.

"Non, l'Antwerp n'a pas manifesté d'intérêt. La presse croate a mélangé le nom de 'Royale Union' avec 'Royal Antwerp', mais l'information a été reprise dans certains journaux. Je sais que l'Union a dépensé un gros montant pour moi (4M€), mais je ne ressens aucune pression. Cela montre qu'ils croient en mes qualités, ça me donne envie de prouver que je suis un bon attaquant."