La prochaine destination de Kevin De Bruyne connue ? Le Diable Rouge s'exprime sur son avenir !

Le maestro belge, Kevin De Bruyne, libre cet été prend son temps pour choisir sa nouvelle aventure. Entre projets sportifs et priorités familiales, sa décision se fera sans précipitation.

La nouvelle avait fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux : après une décennie d’exception à Manchester City, Kevin De Bruyne quittera le club cet été. Mais c’est devant les micros de Viaplay que le maestro belge a livré ses réflexions sur ce tournant capital. Loin des annonces chocs, le numéro 17 a dévoilé sa philosophie pour cette nouvelle étape.

"J’ai l’intention d’écouter n’importe quel projet qui sera disponible" a-t-il déclaré, ouvrant grand le champ des possibles sans pour autant se précipiter. Pour rappel, des rumeurs l'envoyaient en MLS et en Arabie Saoudite.

Le critère familial apparaît comme sa véritable boussole : "Si on me propose un bon projet et que ma famille l’accepte, alors on pourra prendre une décision". Derrière le professionnel accompli se dessine l’image d’un homme pour qui les considérations personnelles priment.

Particulièrement intrigante, son ouverture sur un possible maintien en Angleterre : "Peut-être que ce n’est pas terminé en Angleterre". Ces mots suffisent à alimenter toutes les rumeurs. Newcastle ? Arsenal ? Le suspense reste entier, d’autant que le Belge insiste : "Rien ne peut être décidé en une semaine".

Entre les lignes, on devine un De Bruyne à la croisée des chemins, mesurant chaque paramètre avec la précision de ses passes décisives.