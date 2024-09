🎥 Quel début de saison ! Youri Tielemans délivre Aston Villa dans le money time

Amadou Onana et Youri Tielemans sont dans une sacrée forme à Aston Villa en ce début de saison. Cette fois, c'est le second qui a fait la différence, tandis que le premier a cédé sa place peu après l'heure de jeu.

Botteur attitré des phases arrêtées, Tielemans avait déjà deux assists à son actif cette saison, sans oublier les pré-assists sur coup francs, souvent passés sous les radars. Cette fois, le Diable Rouge a débloqué la fin de rencontre, alors que Villa partageait (1-1) face à Wolverhampton à la 87e.

Son corner n'a dans un premier temps rien donné, mais que dire du ballon qui lui est revenu ! Tielemans l'a catapulté sur le front d'Ezri Konsa, resté aux avant-postes. L'inspiration est géniale et a pris toute la défense des Wolves à défaut pour décider de l'issue de la rencontre.

EZRI KONSA GIVES US THE COMEBACK LEAD WITH A GREAT FINISH ON THE VOLLEY!!!

YOURI TIELEMANS WITH A GREAT ASSIST!!!

