"Anderlecht n'avait plus connu ça depuis Lukaku" : les regrets continuent autour d'un ancien goleador de Neerpede

Anderlecht a continué à sortir plusieurs promesses de son centre de formation ces dernières années. Mais plusieurs ont dû s'exiler de Neerpede pour gagner du temps de jeu.

A Anderlecht, Lucas Stassin faisait partie des grands espoirs de l'académie. Mais cela ne lui a pas suffi pour s'imposer en équipe première : appelé par Felice Mazzu, il a ensuite été dédaigné par Brian Riemer, ce qui lui a valu un transfert définitif vers Westerlo.

En un an, les Campinois sont parvenus à décupler leur mise d'un million. Les 9 buts et 3 assists de Stassin ont contribué au maintien de l'équipe mais aussi au transfert du Brainois vers Saint-Etienne. Le média français Le Progrès a interrogé son père Stéphane, lui aussi un ancien joueur d'Anderlecht, pour présenter aux Verts leur nouvelle recrue. De quoi rappeler à quel point son fils vit pour le but.

" Petit, Lucas n’avait pas de doudou, il dormait avec sept ou huit ballons dans son lit. Tout petit, dès son premier match à Braine-le-Comte, je crois qu’ils gagnent 5-0 et qu’il met les 5 buts, je me suis dit “ah oui, il y a bien quelque chose” " se souvient-il.

Des temps de passages flatteurs

Et cela a continué de manière fulgurante chez les Mauves : "À Anderlecht, on disait qu’on n’avait pas vu de jeune mettre autant de buts que Lucas depuis Lukaku. C’était 40 ou 50 buts par saison, alors que les attaquants des autres générations tournaient à 15 ou 20 buts. Lucas n’avait pas la domination physique de Lukaku".

Avec toutefois des qualités bien différentes : "Épais comme un cure-dent, il marquait contre des adultes puisqu’il a ensuite été le meilleur buteur des U21 alors qu’il avait 16 ans puis des RSCA Futures (14 buts en D1B) à 17 ans. Il a cette qualité innée, c’est incroyable, le ballon revient toujours sur lui". Malheureusement, les débuts sont difficiles avec Saint-Etienne : de retour en Ligue 1, l'équipe reste sur une cinglante défaite 8-0 à Nice.